إصابة 9 أفراد في تصادم سيارتين بمدخل محطة الرحيلي بطريق مكة

نايف السالم(صدى):

اصيب 9 أفراد إصابات متفاوتة وصفت بعضها بالخطيرة، في حادث سير وقع مساء اليوم، إثر تصادم سيارتين في مدخل محطة الرحيلي طريق مكة بمحافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغاً اليوم؛ يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الحرمين باتجاه مكة.

وتابع “ باشرت 3 فرق إسعافية وفريق إسعاف متقدم وسط متابعة للحادث من قبل مدير وحدة إسعاف جدة، في حين تواجد القائد الميداني سعود قاسم القرني في موقع الحادث، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل المصابين عبر الفرق الإسعافية ” .

وأوضح أنه تم نقل 9 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.