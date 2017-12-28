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التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الرائد والفتح

التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الرائد والفتح
ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة نادي الرائد ضد نظيره الفتح بالتعامل الإيحابي بهدفين لكل فريق ، خلال مباريات اليوم الخميس في الجولة السادسة عشر من لقاءات دوري المحترفين .

وتمكن اللاعب عبدالقادر الوسلاتي من إحراز الهدف الأول لفريقه الفتح في الدقيقة الـ19 من الشوط الأول من ضربة جزاء ، فيما سجل اللاعب جواو بيدرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ82 من الشوط الثاني .

فيما أنقذ اللاعب قاسم عبدالله فريقه الرائد بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ44 ، ليسجل دانيال لوبيز أمورا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ45 بما يحقق التعادل .


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