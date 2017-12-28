الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض وعسير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وعسير.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أول عمليات الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، الكهربائية، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

– مهندس عمليات الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، الكهربائية، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

– فني أول صيانة الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، الكهربائية، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

– أخصائي المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).

– مشرف المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنا .