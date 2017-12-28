بالصور.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة كلاسيكية

نورة الشهري(صدى):

أذهلت النجمة هيفا وهبي دمورها ومتابعيها عبر تطبق ” انستجرام ” بإطلالة كلاسيكية غير متوقعة بعيدة عن أسلوبها في الموضة الذي اعتدنا عليه.

وظهرت هيفاء في الصورة وهي ترتدي جومبسوت من Carolina Herrera تميّز بنقشة المربّعات الرائجة ويبلغ ثمنه نحو 5,050 دولار أميركي وأكملت إطلالتها بحقيبة يد من Miu Miu يبلغ ثمنها نحو 2,640 دولار أميركي وانتعلت صندلاً أسود من Alaia يبلغ ثمنه نحو 1,435 دولار أميركي.

وأكملت هيفا اطلالتها بتسريحة بسيطة ارتكزت على خصلات مموّجة، أما مكياجها فتميز بعيون السموكي.