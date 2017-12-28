فلكية جدة تعلن عن انتظام 3 كواكب في سماء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء المملكة والمنطقة العربية ستشهد قبل شروق شمس 29 ديسمبر 2017 انتظام 3 كواكب على خط واحد في قبة السماء.

وأشار أبوزاهرة، إلي أن هذه الظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، موضحًا أن تلك الكواكب هي المريخ والمشتري وعطارد حيث ستكون سويا فوق الافق الشرقي كناقط ضوئية لامعه عند رصدها بالعين المجردة بحوالي الساعة قبل شروق الشمس.

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية، إلى جانب تلك الكواكب، يوجد كوكبي الزهرة وزحل ايضا بسماء الفجر ولكنهما قريبين من وهج ضوء شروق شمس لذلك فهما غير مشاهدين في الوقت الحالي.