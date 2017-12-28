الأهلي المصري يشكر تركي آل الشيخ لرعايته مهرجان ” السلام “

ماجد محمد(صدى):

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لحرصه الكامل على نجاح المهرجان الرياضي الذي سيقام السبت المقبل بملعب برج العرب تحت شعار ” من أجل السلام ” ، وستكون فقرته الرئيسية مباراة الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد إلاسباني بكامل نجومه .

وأعرب المجلس، في بيان أصدره النادي الأهلي اليوم، عن تقديره الكبير لتركي آل الشيخ لدعمه المتواصل لهذا المهرجان الرياضي الكبير حتى يخرج بما يتماشى مع رغبته، وكل الأشقاء بالمملكة، في مشاركة أسر شهداء الوطن آلامهم، والعمل على التخفيف عنهم، خاصة أن عائد هذا المهرجان سوف يخصص لصالح هذه أسر الشهداء المصريين في مواجهة الإرهاب .

وأكد البيان، أن هناك رغبة من النادي الأهلي ومجلس إدارته في القيام بدور وطني تجاه مصر ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي أيضا تضامنا مع رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم لنشر السلام بين الشعوب عبر رياضة كرة القدم، وتعزيز مفاهيم الألفة والمحبة في مختلف البلاد العربية والأجنبية .