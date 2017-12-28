مستشفى قصيباء تستقبل 40 ألف مراجعا خلال عام 1438هـ

سالم المطيري(صدى):

أوضحت صحة القصيم أن مستشفى قصيباء العام استقبلت 40580 مراجعا خلال عام 1438هـ، بينهم حالات طارئة وباردة.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، ” إحصاء سنوي: استقبل مستشفى قصيباء العام 40580 مراجعا، وذلك في العام الماضي ١٤٣٨هـ، تنوعت مابين حالات طارئة وباردة، وقدمت لهم الرعاية الطبية لهم في مختلف التخصصات ” .

يشار إلى أنه تم تجهيز قسم الطوارئ بجميع بأجهزة ومستلزمات طبية ودعمه بالقوى العاملة من أطباء وفنيين.