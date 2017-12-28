مستشفى قصيباء تستقبل 40 ألف مراجعا خلال عام 1438هـ
أوضحت صحة القصيم أن مستشفى قصيباء العام استقبلت 40580 مراجعا خلال عام 1438هـ، بينهم حالات طارئة وباردة.
وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، ” إحصاء سنوي: استقبل مستشفى قصيباء العام 40580 مراجعا، وذلك في العام الماضي ١٤٣٨هـ، تنوعت مابين حالات طارئة وباردة، وقدمت لهم الرعاية الطبية لهم في مختلف التخصصات ” .
يشار إلى أنه تم تجهيز قسم الطوارئ بجميع بأجهزة ومستلزمات طبية ودعمه بالقوى العاملة من أطباء وفنيين.
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