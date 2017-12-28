أفضل سيارات خارقة أطلقت في عام 2017

عادل الحربي(صدى):

نشر أحد المتخصصين في السيارات الخارقة ، نسخ جديدة من السيارات الخارقة التي أُطلقت خلال العام الجاري، والتي تنوعت قدراتها ما بين محركات قوية وإمكانات قيادة هائلة .

” فورد جي تي ”

– تم تصميم هذه السيارة ليمكن لمالكها قيادتها في الشوارع التقليدية، ويصل سعرها إلى 450 ألف دولار، ونُصح ملاكها بقيادتها في طرق مفتوحة أو جبلية.

– تصل قدرة محرك ” فورد جي تي ” ” في 6 ” إلى 647 حصانا، وتستوعب شخصين فقط، ومن غير المفضل قيادة السيارة وسط الطرق كي يستمتع مالكها بقدراتها الخارقة.

” دودج ” ” تشالنجر ديمون ”

– تصل قدرة محرك “تشالنجر ديمون” إلى 840 حصانا، ووصفها خبراء بأنها خارقة بشكل فوق العادي، وصُممت السيارة لتتحرك على نحو فائق السرعة في طريق مفتوح ومستقيم.

– يبدأ سعر السيارة من 85 ألف دولار، ولوحظ عند قيادتها جلبة قوية للمحرك وصوت يشبه زئير الأسود.

” أكورا إن إس إكس ”

– صُنفت من بين أفضل السيارات الخارقة هذا العام، وتُقدر تكلفتها بحوالي 160 ألف دولار، وتصل قدرة محركها إلى 573 حصانا، كما توجد بها خاصية الدفع الرباعي.

” لامبورجيني أفنتادور إس ”

– يُقدر سعر السيارة الخارقة بحوالي 420 ألف دولار، ويتميز تصميمها بالحدة من الحواف، كما زُوّدت بمحرك “في 12″ وخاصية الدفع الرباعي وقدرة 730 حصانا.

” بوجاتي شيرون ”

– يصل سعر هذه السيارة فرنسية الصنع إلى ثلاثة ملايين دولار، وهي مزوّدة بمحرك قدرته 1500 حصان، وتقدر سرعتها القصوى بحوالي 420 كيلومترا في الساعة.