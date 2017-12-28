حملة اعتقالات لجيش الاحتلال.. وسقوط مصابين نتيجة اشتباكات

القدس المحتلة(صدى):

اندلعت اشتباكات، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عنها إصابة عدد من المواطنين بالرصاص وحالات اختناق.

وأصيب شابين بالرصاص الحي في منطقة أم الشرايط، وجبل الطويل فى مدينة البيرة المتاخمة لرام الله، وكانت الإصابات إحداهما بالفخذ، والأخرى في الساق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنة ونجلها، على حاجز سالم العسكري غرب جنين شمال الضفة الغربية.

و أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنين مدرسة قرية روجيب جنوب نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين قرب مصنع جيشوري غرب المدينة.