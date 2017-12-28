القبض على مسن تستر على وفاة زوجته لمدة شهر

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مسن أمريكي يٌدعى ستيفن سيلر 60 عاماً، لتستره على وفاة زوجته ” تمارا ويلسون ” داخل غرفتها لمدة شهر، في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأميركية.

جاء ذلك عقب اشتمام الجيران لرائحة كريهة، وبوصول الشرطة تبين أن الرائحة بغرفة تمارا، حيث تحللت جثتها وانتشرت سوائل تفسخ الجثة جميع انحاء الشقة، وبسؤال زوجها، قال إنه لم يعلم انها ماتت إلا عندما اتصلت ابنتها للاطمئنان عليها.

وقالت مساعدة المدعي العام، جوليا راميريز، في تصريحات لصحف محلية، إن الشرطة أجبرت على كسر باب الغرفة، الذي كان مغلقاً من الداخل.

وعندما تم القبض على سيلر كان يحمل معه خاتم الزواج الخاص بزوجته، وبطاقة هويتها وبطاقتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي كذلك بطاقتها الائتمانية، بالإضافة إلى شهادة ميلادها.

وكشف المحققون أنه استخدم بطاقة الائتمان الخاصة بزوجته لشراء عملات ذهبية، قام بتبديدها في محل رهانات.