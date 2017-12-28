استعدادا لـ ” جينيس ” .. برج خليفة يبهر جماهيره في احتفالات رأس السنة

أبو ظبي(صدى):

يستعد برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدخول موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية؛ من خلال عرض مذهل لألعاب الليزر في احتفالات رأس السنة 2018.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية أحمد ثاني المطروشي، أن برج خليفة لن يضاء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة كالمعتاد، بل سيتم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة منهم لإبهار العالم.

وأوضح ” المطروشي ” أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الجانبية في منطقة برج خليفة، على أن تبدأ في الخامسة مساءً، داعيًا الجمهور للحضور مبكرًا لحجز أماكنهم.