أهمية فيتامين ” د ” للحامل ومنعه للإجهاض

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تناول النساء الحوامل لفيتامين ” د ” وكذلك حمض الفوليك يمنع مضاعفات الحمل والإجهاض عن طريق أمرين رئيسيين في المشيمة، فهو يعزز نمو الأوعية الدموية ويحسن وظيفة الخلايا المناعية.

ووفقًا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، بحث العلماء في جامعة برمنغهام، كيف يؤثر فيتامين ” D ” أو ما يطلق عليه اسم ” فيتامين أشعة الشمس ” على صحة المشيمة، التى تزود الأطفال الذين لم يولدوا بعد بالأغذية والأكسجين الحيوي من أمهاتهم.

واكتشف الباحثون أن الخلايا المناعية في المشيمة تستجيب لفيتامين D، وتعزز التنمية الصحية للأجهزة الحيوية.

وقال ” مارتن هويسون ” ، أستاذ الغدد الصماء ونائب مدير معهد الأيض ونظم البحوث فى جامعة برمنغهام، إن فيتامين D يمكن أن يكون له نتائج جيدة على العديد من الظروف، بما في ذلك الارتفاع الخطير في ضغط الدم أثناء الحمل، وربما الإجهاض.

وأشار البروفيسور ” هيويسون ” إلى أنه تم اكتشاف لأول مرة اختلافات تصرفات الخلايا المناعية في المشيمة وفقًا لمستويات فيتامين ” د ” في دم الأم، وبالتالي فإن تناول فيتامين ” د ” قد يحسن التنمية الصحية للمشيمة.

وينصح الباحثون النساء بتعاطي 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا، و10 ميكروغرام من فيتامين D.