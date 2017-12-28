المنتخب اليمني يطلب الاستعانة بحكام أجانب أمام العراق.. ويؤكد: تعرضنا لظلم

نواف السالم(صدى):

طلب اتحاد الكرة اليمني، بشكل رسمي، الاستعانة بحكام أجانب، في مباراة المنتخب أمام العراق، في إطار الجولة الـ 3 من منافسات المجموعة الثانية، من ” خليجي 23 ” ، المقامة في الكويت، والتي من المقرر إقامتها غدًا.

ويرى أمين عام الاتحاد اليمني الدكتور حميد الشيباني، أن منتخبه تعرض للظلم خلال مواجهة البحرين السابقة، والتي انتهت بفوز المنتخب البحريني، بهدف مقابل لا شيء.

واشار إلى أن الحكم سلطان الحربي،الذي أدار مباراة المنتخبين، كان متحيزًا بشكل تام للبحرين، ضد اليمن.

وأكد على أن طلب الاستعانة بحكام أجانب، ليس مرتبطاً بفرصة المنتخب اليمني وانعدام حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي، قائلًا: ” نريد أن نثبت حالة حتى لا يتكرر هذا الظلم في المستقبل ” .

وعن ضربة الجزاء التي تم احتسابها للبحرين، قال إنها غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من ركلة جزاء لم تحتسب للمنتخب اليمني.