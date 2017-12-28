نابولي يقترب من صدارة الدوري الإيطالي

طلال الغامدي(صدى):

يخوض فريق نابولي الإيطالي غداً الجمعة مباراة ضارية أمام نظيره كروتوني، ضمن مباريات الجولة 19 آخر مرحلة في الدور الأول من الدوري الإيطالي.

ويسعى نابولي لحصد الثلاثة نقاط ؛ من أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة، وسط منافسة شرسة من جانب يوفنتوس حامل اللقب.

ويلتقي يوفنتوس مضيفه فيرونا، يوم السبت في مواجهة سهلة للأول.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر للقائمة. بينما يحل إنتر ميلان في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الصدارة.