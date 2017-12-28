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منشورات يجب تجنبها على الفيسبوك في عام 2018

منشورات يجب تجنبها على الفيسبوك في عام 2018
نورة الشهري(صدى):

حدد موقع ” Indy100 ” المنشورات التي يجب عدم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في العام المقبل 2018 وهي كالتالي:
الشكوى من رئيسك في العمل: لاتؤتي الشكوى من رئيسك بفائدة بل على العكس ربما تزيد المشاكل والخلافات بينكما ولكن يمكنك أن تحل هذه المشاكل وديا ليس على السوشيال ميديا.

الذاهب لقضاء عطلة: يفضل أن لا تعلن على حساب الفيسبوك ذهابك إلى عطلة لأنه قد يجعلك فريسة سهلة للمجرمين، وان كنت ترغب فيمكنك الكتابة بعد العودة من الرحلة.

المقولات المأثورة: إذا نشرت مقولات غير منسوبة لمصدرها الحقيقي قد يكون ذلك مؤذيا للغير لكونك تروج كلام على مصادر أشخاص آخرين.

الأخبار المفبركة: يلجأ الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الفيسبوك كمصدر للأخبار فتجنب نشر أخبار لست متأكد منها حتى لا تساهم في تضليل الآخرين.


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