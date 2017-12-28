الهند تلاحق المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم ” بالثلاث “

نيودلهي(صدى):

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، تقديمها لمشروع قانون يهدف إلى ملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم ” بالثلاث ” قضائيًا ليصل الحكم فيه إلى 3 سنوات، وذلك بعد اقرار المحكمة العليا بعد دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.

وأكدت الحكومة أن هذا الفعل ينتهك حقوق المرأة في المساواة، حيث قدمت مسلمات التماسًا إلى المحكمة، مؤكدين أن تطليق الأزواج لهن ” بالثلاث ” بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

يُذكر أن المسلمون يشكلون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توترًا بين الحين والآخر منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.