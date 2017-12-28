الاتفاق والصقور يفتتحا الجولة الـ 10 من دوري كرة القدم للصالات

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن افتتاح الجولة العاشرة من دوري كرة القدم للصالات، حيث يفتتح المباريات فريق الاتفاق المتصدر بـ24 نقطة، أمام الصقور، غداً الجمعة.

وأشار الاتحاد، إلى أن فريق القادسية، سيواجه فريق ” مصدة ” ، على صالة الهيئة العامة للرياضة.

كما سيحل فريق المجد، ضيفاً على الشعيب في الرياض، وعلى صالة نادي الرياض يلعب صاحب الأرض مع فريق النهضة.

وفي حائل يلتقي فريق الربان بنظيره الخالدي، فيما يحل الجبلين ضيفاً على رضوى على صالة نادي المجد بينبع.