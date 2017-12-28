” الصليب الأحمر ” يدين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد طواقمه

جينيف(صدى):

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، إدانتها للاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت الأمانة أن الاعتداءات المتكررة على طواقم العمل الإنساني تعتبر جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الذي يلزم حماية الطواقم الإنسانية والإسعافية، وعدم التعرض لها.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتهرب من هذه التجاوزات الدولية الخطيرة من خلال إلصاق التهم المزيفة والإدعاءات المكشوفة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الفاعلة في الميدان، مننده بتلك الانتهاكات في حقوق المدنيين والممارسات الإسرائيلية الهمجية.

كما طالبت الأمانة في بيانٍ لها كلًا من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب كافة المنظمات الحقوقية في العالم بالتدخل العاجل والتحرك الفوري من أجل ردع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.