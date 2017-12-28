نجاح عمليتي ” متلازمة النفق الرسغي ” بمستشفى الملك عبدالعزيز

علي القحطاني(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في إجراء جراحتين لمواطنتين كانتا تعانيان من متلازمة النفق الرسغي.

واشتكت السيدتان من آلام وتنميل وصعوبة في أداء أعمالهما اليومية بسبب ضغط العصب الأوسط، ليتبين إصابتهما بالمتلازمة، وأنهما بحاجة إلى التدخل الجراحي فوراً.

واستغرقت الجراحة ساعة، خرجت المريضتان بعدها في نفس اليوم عقب استقرار حالتهما ونصحتا بالبدء بتمارين مفصل الرسغ ابتداء من اليوم الأول للعملية، وأخذتا العلاج والمراجعة بعد أسبوع بالعيادة الخارجية .