تطوير ” شيفروليه كمارو V8 ” لتخفيض سعرها

واشنطن(صدى):

يبدو أن عملية تطوير منتصف العمر لشيفروليه كمارو قد اقتربت وتعمل الشركة حاليًا على النسخة المحسنة من السيارة التي قد تظهر في معرض ديترويت الشهر المقبل وستحتفظ السيارة بعد التغييرات بروحها المعروفة لتبقى علي التنافسية في مواجهة فورد موستانج المطورة وتسعى جنرال موتورز كذلك لتوفير باقات للسيارة من أجل تخفيض سعرها مع التركيز على نسخة V8.

وقالت الشركة أنها تبحث في تقديم العديد من الخيارات للسيارة وتقليل سعر السيارة قد يساعد على زيادة نمو مبيعاتها قليلاً وعلى سبيل المثال فنسخة السيارة كمارو SS بقوة 455 حصان يبلغ سعرها 37.995 دولار بينما موستانج GT بقوة 460 حصان تبدأ من 35 ألف دولار, ودودج V8 تشالنجر بقوة 355 حصان تبدأ من 32.995 دولار ونسخة تشالنجر TA بقوة 485 حصان بسعر أعلى يبلغ 38.995 دولار.

وتسعى شيفروليه عير السعر الجديد والقوة لجعل سعر السيارة أكثر معقولية وقالت الشركة أن الجيل الخامس من السيارة بمحركات V6 باع الكثير من النسخ ولكن توقعات استمرار الأمر في الجيل السادس بمحركات V8 لم تكن صائبة لأن الطلب كان أعلى من التوقعات وقالت أن هذه المحركات تأسر قلوب المشترين وأن الطلب القوى على سيارة عضلية شيء جيد ولكن الشركة أدركت أن معادلة القوة والسعر ليست مناسبة وتحتاج لتعديل.