تغريم شابا بفلوريدا 5 آلاف دولار لتحطيمه ماكينة الصراف الآلي

واشنطن(صدى):

غرَمت الشرطة الأمريكية، شاباً بولاية فلوريدا مبلغ 5 آلاف دولار، نظراً لقيامه بضرب ماكينة الصراف الآلي ما تسبب في تحطيم شاشتها الإلكترونية.

وقال الشاب الذي اتصل بالشرطة وطلب منها توجيه له الاتهام، إنه وعقب سحب مبلغاً من الآلة قام بضربها بهذه الطريقة؛ لأنها منحته أموالاً كثيرة لا يدري ماذا يفعل به، وهو على عجلة من أمره؛ لأنه في طريقه إلى العمل.

وقامت الشرطة بتوقيفه، وتوجيه تهمة سوء السلوك، وتغريمه 5 آلاف دولار، قيمة التلفيات بالآلة.