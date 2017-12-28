وكيل محافظة محايل عسير يعزي عائلة الشهيد بدر جابر آل قعيل

أبها(صدى):

قدَم وكيل محافظة محايل عسير، علي بن إبراهيم الفلقي، العزاء لأسرة الشهيد العريف بدر جابر علي جعفر آل عقيل، والذي استشهد على ‫الحد الجنوبي بمنطقة جازان؛ دفاعًا عن دينه ووطنه بميدان الشرف والبطولة.

جاء ذلك خلال استقباله لهم، اليوم الخميس، حيث نقل وكيل المحافظ تعازي القيادة وأمير منطقة عسير لذويه سائلا الله أن يرحمه ويتقبله من الشهداء.

من جانبهم، عبر عائلة الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم في خدمة الوطن، داعين الله أن ينصر جنودنا البواسل على أعداء الوطن.