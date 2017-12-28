إصابة 9 في حادث تصادم سيارتين على طريق الحرمين بجدة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق مكة بمحافظة جدة، اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين في مدخل محطة الرحيلي، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الحرمين باتجاه مكة.

وعلي الفور باشرت 3 فرق إسعافية ، وفريق إسعاف متقدم وسط متابعة للحادث من قبل مدير وحدة إسعاف جدة، في حين تواجد القائد الميداني سعود قاسم القرني في موقع الحادث، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل المصابين عبر الفرق الإسعافية ،تم نقل 9 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة .