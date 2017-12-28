الشعب يحتج بعد غياب إيران عن قرار يدعم مسلمي الروهينجا
أثيرت موجة من الغضب من قبل النواب والشعب الإيراني، موجهة انتقادات لعدم مشاركة ممثل بلادهم في التصويت على قرار يدعو ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد مسلمي الروهينجا.
وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن عدم مشاركة ممثل بلاده كان لأسباب “فنية”، وأن بلاده صدقت بنعم على وثيقة رسمية ومن ثم قدمتها للأمم المتحدة.
وصوتت 122 دولة مؤيدة للقرار، بينما رفضت 10 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، فيما غابت 37 دولة من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة.
abdul[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 1 ساعة
الخلاصة : هل صوّتت إران لصالح القرار ام ضد القرار ؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40725 ] نشر منذ 1 ساعة
إيرام مجوسيه ولا تصوت لقرار لصالح الإسلام والمسلمين ، إلا لقرارٍ فيه الشقاق والنفاق بين المسلمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40725 ] نشر منذ 1 ساعة
إيران ..^^