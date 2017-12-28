112 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون الاختبارات الأحد القادم

أبها(صدى):

يؤدي 112 ألف طالب وطالبة بعسير الأحد القادم اختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة قطاعات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني أنه تم إعداد خطة لدعم الاختبارات في جميع المدارس بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة ، لافتاً إلى أنه جرى تكليف أكثر من 350 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس خلال أيام الاختبارات ، إضافة إلى تشكيل فرق لدعم برنامج نور والخدمات الإرشادية ، مثمناً لقادة وقائدات المدارس جهودهم في تهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات .

ودعا الجوني أولياء أمور الطلاب إلى مضاعفة جهودهم خلال فترة الاختبارات ومتابعة أبنائهم والتعاون مع المدارس.