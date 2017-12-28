  • الخميس 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 112 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون الاختبارات الأحد القادم

112 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون الاختبارات الأحد القادم

112 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون الاختبارات الأحد القادم
أبها(صدى):

يؤدي 112 ألف طالب وطالبة بعسير الأحد القادم اختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة قطاعات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني أنه تم إعداد خطة لدعم الاختبارات في جميع المدارس بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة ، لافتاً إلى أنه جرى تكليف أكثر من 350 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس خلال أيام الاختبارات ، إضافة إلى تشكيل فرق لدعم برنامج نور والخدمات الإرشادية ، مثمناً لقادة وقائدات المدارس جهودهم في تهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات .

ودعا الجوني أولياء أمور الطلاب إلى مضاعفة جهودهم خلال فترة الاختبارات ومتابعة أبنائهم والتعاون مع المدارس.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *