الخارجية تدين تفجيران روسيا وأفغانستان

عادل الحربي(صدى):

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الانفجار الذي وقع في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وكذلك الانفجارات التي حدثت في العاصمة الأفغانية كابول.

واستنكرت الخارجية، كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدة وقوفها بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس، عن وقوع انفجار في مدينة سان بطرسبورج سببه عبوة يدوية الصنع محفوظة في إحدى خزائن قسم إيداع الأمتعة في سوبر ماركت تابع لسلسة بيريكريوستوك، نتج عنه إصابة 13 شخصًا بجروح.

كما هزَ انفجاراً غرب العاصمة الأفغانية كابل، مكتباً تابعاً لوكالة أخبار أفغانية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.