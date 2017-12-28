الأمير عبدالله بن بندر يشيد بمشاركة ” الشؤون الإسلامية ” في معرض إعمار مكة

سعيد العجل(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي عن مشاريع التطوير والتعمير في منطقة مكة المكرمة الذي افتتح يوم أمس الأربعاء بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في فندق هيلتون بمحافظة جدة.

وجاءت زيارة سموه لجناح الوزارة ، ضمن الجولة التي قام بها في أرجاء المعرض، حيث كان في استقباله لدى زيارته للجناح، سعادة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف العام على الجناح الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، وعدد من مشرفي الجناح .

وخلال الزيارة، استمع سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إلى شرح موجز عن الجناح ، وأركانه وأبرز الخدمات التي يقدمها لزواره، والتي تعرض وتبين رسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ومن بينها عمارة المساجد والعناية بها، والدعوة إلى الله، وطباعة المصحف الشريف ، وخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وفي ختام الجولة، أثنى سمو نائب أمير مكة المكرمة على مشاركة الشؤون الإسلامية في المعرض، مؤكداً أن رسالة المعرض هو تعريف الزائرين بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، لاسيما الحرم المكي في مكة المكرمة.

