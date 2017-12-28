المملكة تستقبل 2018 بالتفاؤل.. ومغردون: عام خير

نايف السالم(صدى):

يستقبل الجميع العام الجديد بأمنيات وطموحات عالية، مستبشرين خيرًا في الأيام القادمة لعل تكون سنة حظهم وعام الخير على البلاد، خاصة في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وسعيهما لتحقيق رؤية 2030.

وقرر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” استقبال العام الجديد 2018 بكلمه تعتبر عن أمنياتهم خلاله، مدشنين هاشتاج ” العام الجديد بكلمه “، والذي تفاعل معه المغردين بشكل كبير.

وتمنت ” رهف ” أن يكون 2018 عام الخير عليها بمقابلة زوجها المستقبلي، قائله ” يارب يكون عام جميييييل وفيه حركات حلوة تصير وتحقق أحلامي واشوف زوجي المستقبلي وعيالي واخلع زوجي المستقبلي “.

وعبرت ” سهام ” عن تفاؤلها ببداية العام الجديد الذي ستُنهي خلاله من دراستها، مغرده ” كلي تفاؤل فيه باذن الله لاني راح افتتحها بالتخرج ان شاء الله “.

ووجهت ” منار ” رسالة إلى العام الجديد، قائله ” بدي اصعد للقمة ربما حان الوقت “.

كما غرد ” سعد ” بأمله الكبير في تحقيق أمنياته خلال 2018، معلقًا ” عام جديد مليان بالأشياء الحلوة والأمنيات المحققة بأذن الله، الأهم من هذا كله مانفقد ثقتنا بالله دائمًا وابدًا كونو على ثقة بأن الله يختار لنا الأفضل “.

وطالب ” عبدالعزيز ” العام الجديد بأن يكون عام الخير، قائلًا ” يرحم امك لا يكون مزحك ثقيل مثل 2017 “.