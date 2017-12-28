ادواردو وكسار في هجوم ” أُحد ” أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي أحد بقيادة نبيل نيغيز، اليوم الخميس، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام الهلال، المقرر إقامته عصر اليوم، في تمام الساعة 3:45، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى:عز الدين دوخه

خط الدفاع:أزاك فورساه، بدر النخلي.

خط الوسط: عمر محمد، منهد مصطفى، محمد محسن، سميحان ضدان.

خط الهجوم: لويز أدواردو، محمد عطية، سامي كسار، رائد عبد الله.

وتضمنت قائمة البدلاء: عبده علي البسيسي، موسى محمد عسيري، أيمن عبد الله، شافي هذال، عبد الحليم محمد العمودي،سالك أحمد، محمد ناجي.