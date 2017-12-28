” السلمي ” يكشف تفاصيل تظاهرات إيران.. ويؤكد: التعتيم الإعلامي يسيطر
انتقد الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، اليوم الخميس، التعتيم الإعلامي الذي تفرضه إيران على الأحداث الأخيرة، والتظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق.
وكشف ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ما يحدث على الأراضي الإيرانية قائلًا : ” حتى اللحظة مظاهرات في أربع مدن إيرانية وشعارات ضد الحكومة والنظام وتطالب بترك سوريا ولبنان والاهتمام بالشعب الايراني، من المتوقع انضمام مدن أخرى هذا المساء وغدا بعد صلاة الجمعة “.
وتابع في تغريدة أخرى: ” لا يوجد تغطية إعلامية جادة حتى اللحظة لما يحدث في ايران”، مشيرًا إلى انتشار الشرطة في مشهد بشكل مكثف، تزامنًا مع سماع وأصوات إطلاق رصاص.
القرشي[ عدد التعليقات: 2104 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماذا تنتظرون من دولة داعمة للإرهاب ومثيرة للفتن ومشعلة لنار الحروب في منطقة الجزيرة العربية
خاصة والعالم عامة غير الكذب والتعتيم الإعلامي على مايحدث في داخل اركان حكمها من إضطرابات
وإحتجاجات ضد تلك السياسات العدوانية ضد دول الجوار والتدخل في شؤونها وإنفاق مئات المليارات
على تلك الجماعات التي تنفذ أجنداتها الفاشلة التي لن تحصد منها سوى الهزيمة ودمار الشعب الإيراني
الذي اصبح مشردآ في وطنه ويأكل من حاويات النفايات ويسكن أرصفة الشوارع وإرتفاع أعداد المنتحرين
ومدمنين المخدرات وإرتفاع معدل الجريمة والدعارة التي تكاد ان تكون امرآ طبيعيآ في المجتمع الإيراني .
كل هذا وذاك حدث عندما وصل المعممين لكرسي الحكم بدأً من المقبور الخميني حتى فرعون العصر
خامينئي عليه من الله مايستحق .
الروقي[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 1 ساعة
من هنا واردى بإذن الله تعالى