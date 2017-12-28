” السلمي ” يكشف تفاصيل تظاهرات إيران.. ويؤكد: التعتيم الإعلامي يسيطر

طهران(صدى):

انتقد الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، اليوم الخميس، التعتيم الإعلامي الذي تفرضه إيران على الأحداث الأخيرة، والتظاهرات التي شهدتها عدد من المناطق.

وكشف ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ما يحدث على الأراضي الإيرانية قائلًا : ” حتى اللحظة مظاهرات في أربع مدن إيرانية وشعارات ضد الحكومة والنظام وتطالب بترك سوريا ولبنان والاهتمام بالشعب الايراني، من المتوقع انضمام مدن أخرى هذا المساء وغدا بعد صلاة الجمعة “.

وتابع في تغريدة أخرى: ” لا يوجد تغطية إعلامية جادة حتى اللحظة لما يحدث في ايران”، مشيرًا إلى انتشار الشرطة في مشهد بشكل مكثف، تزامنًا مع سماع وأصوات إطلاق رصاص.