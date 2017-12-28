مفاجأة غير متوقعة لمريضة بالسرطان استنجدت بالمواطنين عبر ” الفيسبوك “

أبو ظبي(صدى):

استجاب عشرات المصريين المقيمين في دولة الإمارات، لاستنجاد إمرأة مصرية مريضة عبر الفيسبوك، حيث طالبتهم بعدم تركها وحدها.

كتبت المرأة التي تسمى ” Toty Emil ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أنها بمستشفى الشارقة وحدها وتعاني من السرطان وطلبت عدم تركها وحدها، وإن توفيت فعليهم دفنها في مصر، فما كان من المصريين المقيمين بالإمارات إلا الانطلاق للمستشفى التي امتلأت بهم لمواساة المرأة وزيارتها، ثم أتموا إجراءات نقلها لمستشفى توام في العين حتى تجري عمليتها.

