منتخب الدراجات يواصل حصد الميداليات في ” عربية المضمار “

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب السعودي للدراجات حصده للميداليات في منافسات البطولة العربية الثامنة للمضمار ” كبار – شباب – إناث ” المقامة حالياً على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة ، بعد أن حقق دراجوه ثلاث ميداليات تضاف لرصيدهم في جدول ميداليات المنتخبات المشاركة ليصل عددها إلى 8 ميداليات .

وحقق الدراج حسن البراهيم المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الامنيوم ” فئة الشباب ” ، كما جاء زميله علي الشيخ بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في ذات المنافسة ، فيما انتزع دراج الأخضر السعودي ناصر البراهيم برونزية سباق الامنيوم ” فئة الكبار ” .

وعقب نهاية المنافسات لليوم الثاني توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود المشاركة واللجنة المنظمة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.