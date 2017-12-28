7 نصائح غريبة لكنها فعالة لتنظيف المنزل وتلميع الأشياء

متابعات(صدى):

قدم خبراء معهد التدبير المنزلي في بريطانيا، عدد من النصائح التي قد تبدو غريبة وطريفة لدى البعض، لكنها خلاصة تجارب، لتنظيف وتلميع بعض الأشياء ، ومن هذه النصائح:

1- رغوة الحلاقة على مرآة الحمام

يمكن استخدام رغوة الحلاقة لمنع تكاثف البخار على مرآة الحمام، وللقيام بذلك، ضع رغوة الحلاقة على قطعة قماش نظيفة، قم بمسح سطح المرآة بالكامل، وبعدها لن ترى بخار الماء يغطي المرآة، وأحد التفسيرات المحتملة هو أن رغوة الحلاقة تشكل طبقة رقيقة تمنع تكاثف البخار.

2- عصير الليمون لتخليص الميكروويف من السموم

تترك الأطعمة بقاياها على جدران الميكروويف، ثم تتحلل وتتحول إلى سموم، وللتخلص من هذه السموم، يوضع عصير الليمون على إناء به ماء، ثم يتم تشغيل الميكروويف ويترك بداخله الإناء لمدة 10 دقائق، وبعدها يتم مسح الأسطح الداخلية للميكروويف للتخلص من السموم وبقايا الطعام.

3- الخل يزيل ترسبات رأس الدش

يستخدم الخل لإزالة الترسبات التي تتكون في رأس الدش وتغلق الثقوب التي يمر منها الماء، ولإزالة تلك الترسبات، يوضع الخل في كيس بلاستيك، ويربط في الكيس في رأس الدش، ويترك لمدة ليلة كاملة، وبعدها يتم تنظيف رأس الدش وفتحه لتسقط الترسبات الذائبة.

4- البصل لتنظيف الشواية

يُستخدم البصل لتنظيف الشواية من بقايا الطعام العالقة بها، حيث تمرير نصف بصلة على قضبان حديد الشواية وهي ساخنة، وتقوم البصلة بتنظيف قضبان الشواية، كما أنها تعطي نكهة عند استخدام الشواية في المرة القادمة.

5- الكوكا كولا لإزالة البقع من قاعدة الحمام

تُستخدم الكوكا كولا للتخلص من البقع وتنظيف قاعدة الحمام، فيتم رش القاعدة بالكولا، وتركها لمدة ساعة، لتحصل على قاعدة نظيفة.

6- الليمون لتلميع الحنفيات

يتم دعك الحنفيات بالليمون من أجل تنظيفها، والحصول على لمعة براقة.

7- عصير الليمون يطيل حياة الزهور المقطوفة

وجد الباحثون أن إضافة قطرتين من عصير الليمون في إناء الورد، هو الأفضل لإطالة حياة الزهور في الإناء، وقد يكون للماء مع الليمون صفات مضادة للجراثيم، في حين أن سكر الليمون قد يغذي النبات.