التشكيلة النهائية لنادي الفتح لمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الفتح، عن تشكيلته النهائية في مواجهة فريق الرائد، ضمن مسابقة دوري المحترفين لكرة القدم.

ويضم التشكيل في حراسة المرمى علي المزيدي، و في خط الدفاع أحمد شراحيلي، ماجد هزازي، عبدالله اليوسف، محمد أمان، و في خط الوسط ساندرو مانويل، محمد الفهيد، أحمد الناظري، وخط الهجوم عبد القادر الوسلاتي، جواو بيدرو، علي الزقعان.

ويأتي في قائمة البدلاء: محمد علي اليعقوبي، عبدالله العويشير، سايث سكالا، محمد المجحد، رياض شراحيلي، حمد الجهيم، عبد العزيز مجرشي.