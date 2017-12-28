رغم أزمة الدوحة.. 150 مليون دولار ثمن جولات ” تميم ” الإرهابية
لم ينشغل أمير قطر بالأزمة الاقتصادية والدبلوماسية التي تعيشها الدوحة مؤخرا، وبات ينفق أموال بلاده ببذخ، أثناء جولته الأفريقية التي شملت ست دول غرب أفريقيا.
وكشف موقع فرنسي شهير، ثمن فاتورة جولات أمير قطر، والتي بلغت 150 مليون دولار، بزعم تنويع شراكات قطر الاقتصادية.
وزار الأمير تميم بن حمد آل ثاني، السنغال، مالي، غانا، غينيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو ، بعد ستة أشهر من المقاطعة التي فرضتها الدول لمكافحة الإرهاب.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه اغبى من كذا ماشفت .
هذا والله من الكبر في صغار النفوس
هو يعلم ان مصلحتة مع اخوانة العرب واشقاءه
لاكن اخذتة العزة بالاثم وهذا والله سوف يضيعة
ولن ينفعة لا ايران ولاتركيا ولا افريقيا كلها ولا الحثالة
اللي حوالية…
الواقع[ عدد التعليقات: 5588 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميع المجرمين أغنياءمثل الحمدين و ذميم ومن كان يدعي الفقر بشار الأسد يقود حربا كلفتها مليارات وشعبه يتسول لقمة العيش وصدام وعلى صالح والخميني وحسن زميرا والحوثي تجد لديهم أموال قارون قاتلهم الله والله سبحانه يمهل ولا يهمل وماهي الا ايام معدودة ويصيبهم الله با الهلاك اما يقتلون أو يمرضون مرض السرطان القاتل نتيجة الظلم والدعاء عليهم