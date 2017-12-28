رغم أزمة الدوحة.. 150 مليون دولار ثمن جولات ” تميم ” الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

لم ينشغل أمير قطر بالأزمة الاقتصادية والدبلوماسية التي تعيشها الدوحة مؤخرا، وبات ينفق أموال بلاده ببذخ، أثناء جولته الأفريقية التي شملت ست دول غرب أفريقيا.

وكشف موقع فرنسي شهير، ثمن فاتورة جولات أمير قطر، والتي بلغت 150 مليون دولار، بزعم تنويع شراكات قطر الاقتصادية.

وزار الأمير تميم بن حمد آل ثاني، السنغال، مالي، غانا، غينيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو ، بعد ستة أشهر من المقاطعة التي فرضتها الدول لمكافحة الإرهاب.