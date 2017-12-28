مسؤول باكستاني يكشف عن مكان قاتل ” بنظير بوتو “

إسلام آباد(صدى):

كشف عبدالرحمن ملك وزير الداخلية الباكستاني السابق، العضو البارز في حزب الشعب الباكستاني، عن مكان قاتل السيدة بوتو الذي يدعي أكرم الله، مؤكدًا أنه مختبئ حالياً في إقليم قندهار بأفغانستان، مطالبًا بسرعة اعتقاله وتسليمه إلى السلطات الباكستانية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مطار سكهر بجنوب شرق باكستان بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو.

وكانت بوتو قد تم اغتيالها بتنفيذ هجوم إرهابي في 27 ديسمبر من عام 2007م، أثناء ترأسها لاجتماع شعبي في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد.