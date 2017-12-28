الظاهرة رونالدو: نهاية قصتي مع البرسا تشبة قصة نيمار

طلال الغامدي(صدى):

عبر اللاعب البرازيلي السابق رونالدو لويس نازاريو، عن استيائه من تعامل نادي برشلونة السيء مع اللاعبين البرازيليين.

وقال رونالدو: ” رغم أنني عشت أفضل عام لي ببرشلونة، لكن نهاية قصتي مع البرسا كانت سيئة للغاية، وتشبه تلك التي عاشها نيمار “.

وأضاف متسائلا: ” لماذا ينهي البرسا علاقته مع اللاعبين البرازيليين بشكل سيء “. وتابع : ” هذا يحدث منذ وقت طويل لأن إدارة البرسا فعلت أمراً مشابها مع روماريو. وبعدها مع رونالدينيو. لكن برشلونة مدينة رائعة والنادي رائع “.

يذكر أن رونالدو يلقب باسم الظاهرة، وقد لعب في صفوف برشلونة من 1996 وحتى 1997، قبل أن ينتقل لإنتر ميلان ومنه إلى ريال مدريد.