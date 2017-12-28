حرمان 263 طالبًا من دخول اختبارات المدارس الليلية بـ ” تعليم مكة “

سعيد العجل(صدى):

منعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة تعليم الكبار 263 دارسًا بالمدارس المتوسطة والثانوية الليلية الحكومية والأهلية، من دخول اختبارات نهاية الفصل الأول لعام 1438/ 1439هـ، والتي ستنطلق بمشيئة الله مساء الأحد القادم : 13/ 4/ 1439هـ اعتبارًا من الساعة السادسة وعشر دقائق.

وأكد مدير إدارة تعليم الكبار فهد بن مزيد الشلوي أن حرمان هؤلاء الطلاب جاء نتيجة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة خلال الفصل الدراسي الأول والبالغة أكثر من 25 % من إجمالي أيام الدراسة الفعلية دون عذر، بسبب غيابهم أو انقطاعهم عن الدارسة، حيث طبقت بحقهم لائحة الغياب.

وأضاف مدير إدارة تعليم الكبار أنه تم وضع خطة إشرافية لجميع المدارس الليلية حيث سيؤدي ( 4379) دارسًا الاختبارات، مشيراً إلى تكليف 35 مشرفًا تربويًا لتفقد سير الاختبارات التي سوف تبداً مساء الأحد المقبل،للوقوف على لجان التصحيح وتدقيق النتائج وذلك بتخصيص مشرف لكل مدرسة، كما تم إعداد لجنة خاصة لتصوير الأسئلة الموحدة للمدارس الثانوية الحكومية والأهلية الليلية، وتنفيذ تعميم الوزارة بشأن تنظيم الاختبارات للمدارس الليلية متضمنًا المؤاخاة بين المدارس من حيث الملاحظة والتصحيح.