المبعوث الأممي إلى ليبيا يحدد موعد إجراء الانتخابات

طرابلس(صدى):

صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بأن تمكن من بدء عملية تسجيل الناخبين؛ تمهيدا للانتخابات البلدية ثم الرئاسية والنيابية، مشيرا إلى أن هناك زيادة 4 أضعاف في عدد الناخبين المسجلين في الجنوب، و3 أضعاف في الغرب، وضعفين في الشرق.

وكشف ” سلامة ” أن موعد الانتخابات سيتم تحديده بعد اكتمال الشروط التقنية والأمنية، موضحاً أنه يجب وجود وضع أمني مقبول وقانون انتخاب مُتفق عليه، كما يتعهد القادة الليبيون بقبول نتيجة الاستحقاق مسبقًا.

وأوضح المبعوث الأممي، أن إنشاء مجلسًا نيابيًّا واحدًا وشرعيًّا، يتطلب شروطًا سياسية معينة.

وفي سياق متصل، رفض ” غسان ” لقاء سيف الإسلام القذافي رغم احتمال ترشحه للرئاسة، مؤكداً أنه مطلوب دولياً؛ لذا لا يستيطع مقابلته.