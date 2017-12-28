الهلال يهاجم بـ ” خريبين ” في لقاء أحد
كشف نادي الهلال، بقيادة المدرب رامون دياز، اليوم الخميس، عن التشكيلة الرسمية لخوض مواجهة أحد، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها عصر اليوم، في تمام الساعة 3:45 مساءً.
وجاء المشاركون فيالقائمة الأساسية كالتالي:
عبد الله المعيوف، فيصل درويش، اسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، مهند فلاته، نواف العابد، سالم الدوسري، عمر خربين.
وتضمنت قائمة البدلاء:
علي الحبسي، عبد الله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، ماجد النجراني، ياسرالقحطاني، جيليمن ريفاس.
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