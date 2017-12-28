الهلال يهاجم بـ ” خريبين ” في لقاء أحد

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الهلال، بقيادة المدرب رامون دياز، اليوم الخميس، عن التشكيلة الرسمية لخوض مواجهة أحد، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها عصر اليوم، في تمام الساعة 3:45 مساءً.

وجاء المشاركون فيالقائمة الأساسية كالتالي:

عبد الله المعيوف، فيصل درويش، اسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، مهند فلاته، نواف العابد، سالم الدوسري، عمر خربين.

وتضمنت قائمة البدلاء:

علي الحبسي، عبد الله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، ماجد النجراني، ياسرالقحطاني، جيليمن ريفاس.