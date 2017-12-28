” الاتحاد ” يواصل تهربه من الديون.. و ” هجر ” يصعد الأزمة

نواف السالم(صدى):

تعمل إدارة نادي هجر على دراسة تصعيد أزمتها مع نادي الاتحاد، بسبب تجاهل الأخير سداد مستحقات ” هجر ” المقدرة بـ14 مليون ريال وفشل الاتصالات بين الناديين.

وجاءت هذه الخطوة بعد عدم التزام نادي الاتحاد بالمهلة التم تم تحديدها لسداد ما عليه، حيث طالبت إدارة هجر بمستحقاتها لدى الاتحاد نظير انتقال بعض اللاعبين قبل 20 يومًا إلا أن الاتحاد طالب بمهلة للتوصل إلى آلية سداد يتم الاتفاق عليها مع الهجراويين.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبت نادي الاتحاد بسداد 3.7 مليون ريال لنادي هجر، لتنضم إلى 10.7 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما يطالب به الأخير أكثر من 14 مليون ريال، تمثل حصتهم من انتقال الثلاثي: أحمد الناظري، رياض الإبراهيم، وفيصل الخراع.

ولم تتسلم إدارة نادي هجر أي مبالغ تذكر من عائد انتقال اللاعبين الثلاثة في موسم 2015، بالرغم من حصول الاتحاد على دعم مادي من الهيئة العامة للرياضة بلغ 13 مليون ريال مبررة ذلك بتراكم الديون عليها.