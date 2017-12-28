مؤشر أثرياء العالم يعلن عن أغنى رجل في عام 2017

عادل الحربي(صدى):

احتل مؤسس ” أمازون ” جيف بيزوس، صدارة قائمة أثرياء العالم بثروة قدرها 99.6 مليار دولار، بحسب مؤشر أثرياء العالم لعام 2017.

يذكر أن مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، كان متصدر القائمة العام الماضي، إلا أنه جاء في المركز الثالث حيث بلغت ثروته 91.3 مليار.

تضمنت قائمة أثرياء العالم لعام 2017، 2 من رجال أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما الملياردير ماجد الفطيم، والملياردير عبدالله الغرير.

وأشارت القائمة التي نشرتها وكالة بلومبرج، إلى أن صافي ثروة ماجد الفطيم بلغت 6.36 مليار دولار، ليحل في المركز الـ256، بينما بلغت ثروة ” الغرير ” 5.22 مليار، محتلاً المركز الـ 362.