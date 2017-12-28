عبدالعزيز الغانم يحصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون

سعيد العجل(صدى):

نال عبدالعزيز بن سعد الغانم على درجة الدكتوراة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الشريعة والقانون.

ويعتبر موضوع الكتاب إضافة للمكتبة العربية، حيث ناقش الدكتور الغانم أوجه الاختلاف بين الطريقة التقليدية والطريقة الإلكترونية في رفع الدَّعْوَى وطرق إثباتها، وبيان موقف الشريعة الإسلامية من المحكمة الإلكترونية وإجراءات التقاضي الإلكتروني، ومدى استيفاء المحكمة الإلكترونية لضمانات المحاكمة العادلة والشروط التي تتطلبها المحاكم التقليدية، وكذلك ذكر أهم التطبيقات العربية والدولية للمحكمة الإلكترونية.

وختم الدكتور الغانم دراسته إلى إنشاء هيئة وطنية للتقاضي الإلكتروني، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، لاعتماد الممارسات، والبرامج، وجميع العاملين في القطاع العدلي. وسن تنظيم خاص للتقاضي الإلكتروني، أو العمل على تعديل المواد التي لها علاقة بإجراءات التقاضي الإلكتروني، في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية السعودي، كرفع صحيفة الدعوى، والإعلان القضائي، والاستخلاف، والإدلاء بالشهادة.

