بعد لقب الشخصية الأكثر تأثيرا.. دوري المحترفين تهنئ آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

هنأت رابطة دوري المحترفين، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ لاختياره الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017.

وقال الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر، ” رابطة دوري المحترفين تهنئ تركي آل الشيخ بمناسبة اختياره الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية “.

وأعلن مؤتمر دبي الرياضي السنوى، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح اليوم الخميس، عن الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017.