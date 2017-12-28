شركة تطوير للخدمات التعليمية تستعرض 100 منتجا لمستثمري مدارس مكة

سعيد العجل(صدى):

استعرضت شركة تطوير للخدمات التعليمية اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٤/١٠هـ مجموعة من المنتجات والخدمات التعليمية المتكاملة والمتنوعة في مجالات البحوث التربوية والخدمات الاستشارية، والمحتوى التدريبي والتنظيمي، والمعايير والتقييم والقياس، وخدمات تطوير ودعم المدارس، والتنمية المهنية والقيادية، والأنشطة غير الصفية، والحلول الرقمية والافتراضية، وخدمات دعم الطلاب والمهارات، ومهارات القرن الحادي والعشرين، وبرامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة، وغيرها والتي تساهم في تقديم كافة منتجات الشركة وخدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع الشركاء لتصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة لتطوير التعليم تمكّن الأطفال والشباب من التعلم ليكونوا مواطنين مسؤولين ومنتجين، يسهمون في تحقيق رؤية القيادة، وتطلعات أبناء وبنات المملكة.

استهل البرنامج بعرض عام عن شركة تطوير للخدمات التعليمية أعده مدير إدارة تطوير الأعمال المهندس ربيع عزوز والذي سلط الضوء على رؤية الشركة والمتمثلة في الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة المتكاملة ، وفيما يخص رسالتها فهي تتضمن تمكين الشركاء والمستفيدين من تطوير منظومة تعليمية متميزة من خلال الاستثمار الأمثل للخبرات والموارد والشراكات ، متطرقاً إلى القيم والمباديء الأساسية ( التكامل ، الإتقان ، العناية ، التفرد، الريادة ورضا العملاء) ، مبيناً مجالات العمل ومنهجية إدارة المشروعات والتميز المؤسسي والمشاريع في رؤية ٢٠٣٠ .

ثم عرضت المدير الفني لبرنامج التربية الخاصة الأستاذة سارة العساف منتجات التربية الخاصة حيث وضحت من خلال عرضها بأن منظومة تطوير التربية الخاصة هي إحدى المنظومات الاستراتيجية التي تنفذها شركة تطوير التعليمية وتعني بتطوير منهج التعليم العام بأساليب حديثة من خلال تطبيق طرق واستراتيجيات تدريس مناسبة وعمل التعديلات أو التكييفات اللازمة ليتناسب مع احتياج كل طالب على حده والتي تضمن مستوى عالياً من الجودة لما يقدم للطفل من سن الميلاد حتى ٢١ سنة، مشيرةً إلى نموذج تطوير التربية الخاصة من تكييف أو تعديل مناهج التعليم العام وبناء الكفاءة الداخلية وبناء نموذج متكامل لتطبيق التعليم الشامل وتثقيف الأقران المجتمع والأسرة وتطوير الأنظمة والسياسات ومواءمتها وتطوير نظام الجودة لخدمات التربية الخاصة والتنمية المهنية للمعلمين ، مستعرضةً أدلة التعليم الشامل والمتمثل في دليل البرنامج التربوي الفردي ،الدليل الفني ، الدليل التطبيقي ، دليل النماذج ، دليل التنمية العملية ودليل التدخل المبكر .

عقب ذلك تم عرض منتجات الطفولة المبكرة من تنفيذ الأستاذة جنان الأحمد التي بينت بأن العرض يهدف إلى تقديم حلول متكاملة تؤسس لبناء الشخصية الشمولية للطفل في ضوء أفضل الممارسات العالمية في مجال الطفولة المبكرة ، مبينةً نموذج تطوير الطفولة المبكرة والمتمثل في تطوير المناهج وبناء معايير التعليم للطفولة المبكرة والتثقيف الأسري بناء الكفاءة الداخلية وتطوير نظام الجودة لخدمات الطفولة المبكرة وتطوير الأنظمة السياسات ومواءمتها ، موضحةً المشروعات المنفذة والمشروعات الشراكات مع القطاع الثالث ( مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ) والتي تساهم في دعم توظيف المرأة وتزود الحاضنات بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل ، موضحةً معايير التعلم المبكر النمائية والدليل التطبيقي ، مبينة الأسس التربوية لتعليم الطفل وسلسلة الجودة في الطفولة المبكرة .

ومن جانبٍ آخر استعرضت المدير الفني لمشروع تطوير العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة الأستاذة هند الدوسري منتجات العلوم والرياضيات حيث وضحت بأن البرنامج هو تطوير مهني متمازج blended professional development program موجه لعلوم العلوم والرياضيات تم إعداده وفق أعلى متطلبات ومعايير برامج التطوير المهني لمعلمي العلوم والرياضيات يهدف إلى تأهيل مدربين محترفين ومرخصين في التنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات ودعم المعلم في بناء بيئات تعليمية نشطة متمركزة حول الطالب لتحسين مخرجات التعلم وتمكين المعلم من المعرفة التدريسية ( طرائق واستراتيجيات التدريس) المرتبطة بالمحتوى المعرفي وتعميق المعرفة التخصصية لمعلمي العلوم والرياضيات ومعالجة الفجوات المعرفية والمفاهيم الغير الصحيحة ورفع كفايات المعلم في الاستخدام الفعال والأمثل لمناهج العلوم والرياضيات ومصادر التعلم المتاحة وتحسين أداء وممارسات المعلم التدريسية ذات الارتباط بالدراسات الدولية ( timss & pirls)، مستعرضةً مكونات البرنامج والمتمثلة في برنامج تطوير مهني متمازج مكون من (٣)مستويات ، مدة كل مستوى (٦)أسابيع مشتملاً على (٣٣)حقيبة تدريبية في العلوم والرياضيات بمعدل (٢٦٤٠)ساعة تدريبية لـ ٣٧٥ وحدة تدريبية ، مشيرةً إلى مكونات الحقائب التدريبية للعلوم والرياضيات والتي وضحت من خلالها بأن كل حقيبة تدريبية تمثل (٨٠)ساعة من التنمية المهنية وهيكل البرنامج والتطوير المهني في مجال الدراسات الدولية.

تلاها تم استعراض مراكز stem المدرسية من قبل المدير التنفيذي لقطاع المحتوى والحلول الالكترونية الدكتور ناصر العويشق الذي وضح من خلال عرضه بأن stem هو منهجية عالمية حديثة تتكامل في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لبناء المفاهيم الشاملة والمتكاملة لدى المتعلمين في المجالات العلمية قائم على الشراكات، مضيفاً إلى أن مراكز stem المدرسية هي عبارة عن مقار علمية متمركزة في داخل المدرسة تعد بمثابة مجتمعات تعلم مهنية مدرسية لمنحى تعليم stem ذات بنية تحتية متكاملة لتطبيق تعليم stem تتوفر بها جميع الموارد التعليمية والمادية والبشريك، مستهدفاً رياض الأطفال ومدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والتعليم الحامعي وبرامج رعاية الموهوبين، مشيراً إلى منظومة التنفيذ لمراكز stem المدرسية والتي تشتمل على المحتوى الإثرائي لمراكز stem والتجهيزات العلمية وتدريب المعلمين ، مبيناً عدد المراكز التابعة لمركز stem الوطني والتي تبلغ (٣٢)مركز في (٩)إدارات تعليمية .

فيما عرض مدير إدارة الحلول والخدمات الالكترونية الدكتور محمد الدريس الحلول الالكترونية بعنوان ( نظام عين لإدارة التعلم ) والذي نوه من خلاله أهمية الاتجاه نحو التقنية وتطويعها في الممارسات التعليمية وذلك للوصول إلى بيئة تربوية تعليمية متكاملة وماتعة وتحقيقاً لمبادرة التحول الوطني نحو التعلم الرقمي حيث تعد إحدى مبادرات الوزارة التي تسعى من خلالها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولذلك أطلقت شركة تطوير للخدمات التعليمية نظام عين لإدارة التعلم والذي يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية يستفيد فيها الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجههم للاستخدام الإيجابي للتقنية وتوفر التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم وتوسع عمليات التعلم والتعليم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية وتمكن الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل ، مسلطاً الضوء على أهداف نظام عين لإدارة التعلم والتي تتمحور حول توفير حلول الكترونية وطنية تدعم التحول الوطني نحو التعلم الرقمي وتجويد التعلم ودعم تعلم الطالب ذاتياً وتوفير أدوات تعليمية تدعم تميز المعلم وتوفر له الإرشاد الموجه لتحسين ممارساته التعليمية وتعزير فرص التعلم الجماعي وتوفير فرص تعلم متكافئة لجميع الطلاب وتوفير بنية تحتية أمنة وشاملة تتكامل مع البيئات التقنية المختلفة للمدارس ، موضحاً خصائص نظام عين لإدارة التعلم الذي يستهدف المؤسسات التعليمية من إدارات التعليم والهيئة الإشرافية وملاك المدارس وقائد المدرسة ، الهيئة التعليمية ، الهيئة الإدارية ، الطلاب ، أولياء الأمور ، والقيادات الإشرافية.

بينما عرض مدير عام الأنشطة الطلابية والمجتمع المكلف الدكتور محمد العياصرة منتجات التطوير المهني والذي بين فيها أن شركة تطوير للخدمات التعليمية تركز على التنمية المهنية المستدامة للكوادر التربوية بفئاتها المختلفة حيث تطرح عددًا من الاتجاهات للنهوض بنوعية العملية التربوية في المدارس والمؤسسات التربوية والتي من أبرزها التعلم والتعليم نحو تنمية مهارات التفكير عند جميع فئات الطلاب وربط التعليم بالحياة وتوجيهه نحو التطبيق والممارسة العملية وفق متطلبات تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين مبتعدة عن القوالب التقليدية بفتح أفاق لأنماط جديدة وأساليب حديثة وتخطيطاً وتنفيذاً ومتابعةً ، كما أوضح بأن إدارة التطوير المهني في الشركة تدرك أن تحقيق ذلك يكون بتصميم برامج ومشروعات تمكن المؤسسة التربوية من تبني فلسفة المجتمعات المهنية المتعلمة وترفع قدرات الأفراد وتؤهلهم ليكونوا قادرين على التعلم الذاتي المستمر وتنمية شخصياتهم بشكل متكامل حتى يصبحوا قادرين على إنتاج معارف جديدة وتهيئتهم للأدوار المستقبلية ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم برامج تطوير مهني نوعية للارتقاء بأداء شاغلي الوظائف ضمن مجتمعات التعلم المهنية وأفضل الخدمات والممارسات المحلية والعالمية .

جدير بالذكر تم عرض أكثر من ١٠٠ منتج تعليمي وتدريبي وتقني لشركة تطوير التعليمية.

وفي ختام البرنامج تم توجه الحضور الكريم إلى المعرض المصاحب وذلك للاطلاع على المنتجات والأدلة لكل برنامج.