بالصور.. إتلاف 117 كيلو من المواد الغذائية التالفة بقباء

نايف السالم(صدى):

نفذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة الحملة التصحيحية في بلدية قباء وتمكنت خلال جولاتها التفتيشية من إتلاف 117 كيلو من المواد الغذائية.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”،” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء “.

وأضاف: ” وخلال الحملة تم زيارة 5 منشآت صحية و5 محلات تجارية نتج عنها إتلاف 117 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك وإغلاق 3 محلات مخالفة للاشتراطات و الأنظمة “.