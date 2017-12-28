إنشاء مكتب لإدارة المبادرات في جامعة الإمام

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء المشرف العام على برنامج التحول في الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، قراراً إدارياً بإنشاء مكتب لإدارة المبادرات مرتبط بسعادة نائب المشرف العام على برنامج التحول ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.محمود بن سليمان آل محمود، كما تم تكليف سعادة د. محمد بن عبدالعزيز المنصور، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، مديرا لمكتب إدارة المبادرات.

وصرح الدكتور آل محمود أن إنشاء مكتب إدارة المبادرات يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تطبيق حوكمة إدارة المبادرات ما بين مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم والجهات المالكة للمبادرات في الجامعات والتي تشمل آليات عمل تنفيذية في إدارة المشاريع، ولحاجة العمل في المجال التنفيذي في إدارة المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وسعيا في التميز المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأضاف د. آل محمود أن مكتب إدارة المبادرات يشتمل على فريق متخصص لإدارة مبادرات الجامعة ويتولى إدارة المهام التنفيذية والمتضمنة تحقيق أهداف الجهة المعتمدة، وإدارة وقياس أدائها، والمشاركة في إعداد ميزانية المبادرات ضمن مشروع ميزانية الجهة ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم، بالإضافة للإشراف على بناء وتنفيذ وتقويم مبادرات الجامعة ووضع أولويات تنفيذها وموائمتها مع أهدافها الاستراتيجية، والتوصية بتسكين أو إعادة تسكين المبادرات، ومتابعة تخطيط وتنفيذ وإغلاق المشاريع حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.