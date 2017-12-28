على غرار كليب ” عندي ظروف ” .. فيديو فاضح جديد يثير غضب المصريين

القاهرة(صدى):

أثار فيديو كليب جديد أُعتبر فاضح وخليع لمطربة مغمورة تٌدعى ” ليلى عامر ” ، غضب وسخرية المصريين لاحتواءه على عبارات تخدش الحياء ، على غرار كليب عندي ظروف للمطربة شيما التي تم الحكم بحبسها 3 سنوات .

وتقدم الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من ليلى عامر مطربة الفيديو، وسمير المراغي المخرج، والمنتج ومالك شركة ميديا أرت التي أنتجت الفيديو الفاضح .

وقال الدكتور مهران ، أنه بمجرد مشاهدة الفيديو نلاحظ وجود كارثة أخلاقية وإيحاءات جنسية سواء باللفظ المكرر طوال الفيديو، وما فيه من تشابه على السمع مع لفظ جنسي خارج، أو بالحركات الجنسية وإظهار المفاتن الخاصة بجسد المغنية وهو ما يعتبر خدشا للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وقال إن مثل هذه الأعمال ساهمت بقدر كبير في انتشار التحرش الجنسي وتداول الألفاظ الخارجة.