بالصور.. ” الطائف ” ترصد 39 مخالفة إثر جولاتها التفتيشية على المخابز

عبدالعزيز القثامي (صدى):

شنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على مخابز ومحلات بيع ” التميس ” ، ببلدية غرب الطائف الفرعية.

وتفقدت صحة البيئة 77 مرفقًا، راصدة 39 مخالفة، من بينها تدنى مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وعدم النظافة الشخصية للعاملين، وانتهاء البطاقة الصحية، وعدم توفر أكياس ورقية بدلًا من البلاستيك بالمخابز.

وعلى إثره اتخذت الأمانة الإجراءات اللازمة تجاه المرافق المخالفة، مع وضعها تحت الرقابة الدورية المباشرة، لحين تلافي الملاحظات المتخذه ضدهم وإصلاحها.