52 خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة للتسهيل على المستفيدين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقديمها 52 خدمة الكترونية للشركات والمؤسسات والمستهلكين دون الحاجة لمراجعة مراكز أعمال الوزارة او فروعها.

وتهدف هذه الخدمات لتسهيل ممارسة الاعمال المقدمة لكافة المستفيدين، وتسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة، ودعم تحول المملكة إلى الحكومة الإلكترونية وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستفيدين الاستفادة من هذه الخدمات عبر البوابة الالكترونيةهنا ، وكذلك الاطلاع على كافة الخدمات الالكترونية عبر الرابط:هنا

وتقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية للشركات وهي خدمة أسس شركتك، وخدمة تحديث بيانات الشركات، وخدمات تجديد السجلات التجارية، وحجز الأسماء التجارية للشركات، والقائمة الإلكترونية للشركات المساهمة ،ونظام الجمعيات العمومية، وآلية تغيير مفوض الشركة، والتعديل وقرارات الشركاء، وتحديث سجل المساهمين، وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة

وفيما يخص القوائم المالية للشركات، تقدم الوزارة خدمات الإيداع الإلكتروني لقوائم الشركات، والاستعلام عن حالة إيداع قوائمها المالية.

وتقدم وزارة التجارة والاستثمار للمؤسسات عدة خدمات إلكترونية، وهي حجز الأسماء التجارية، وإصدار السجلات، وخدمة تجديد السجلات، وتعديلها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وخدمة البحث عن اسم تجاري، والاستعلام عن السجلات، وطباعة السجلات.

وضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمستفيدين خدمات تسجيل العلامات التجارية، وتجديدها، والاستعلام عن علامة تجارية، والاعتراض على تسجيل علامة، والتظلم على علامة تجارية، والبحث برقم علامة تجارية.

وتقدم الوزارة أيضاً خدمات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً، وتعديل الشهادة، واستخراج بدل فاقد، وإصدار نسخة طبق الأصل، وإصدار شهادة منشأ بأثر رجعي، ويسرت الوزارة خدماتها الإلكترونية للوكالات التجارية إذ تقدم خدمة طلب وكالة تجارية، وتعديل الوكالات وتجديدها، وشطب الوكالات والاستعلام عنها.

كما تقدم للمهن الاستشارية كذلك خدمة إصدار ترخيص المهن إلكترونياً، وتجديد الترخيص، والاستعلام عن المهن الاستشارية.

ومن الخدمات المقدمة للمنشآت التجارية تمنح الوزارة خدمات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة التحقق من التراخيص.

وضمن خدماتها الإلكترونية أيضاً خدمات اشتراكات الغرف التجارية في كافة مناطق المملكة، عبر خدمة إصدار الاشتراك، وتجديد الاشتراك، ومزامنة الاشتراك.